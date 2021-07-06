Сотрудников столичного ретейла и общепита будут вакцинировать без очереди

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В столичных пунктах вакцинации для сотрудников продуктовых ретейлеров и заведений общепита выделят отдельные временные слоты, их будут вакцинировать без очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Он подчеркнул, что крупнейшему российскому ретейлеру X5 Group необходимо вакцинировать около 24–25 тысяч сотрудников, а "Дикси" – 8,5 тысячи, что не является проблемой с учетом количества пунктов вакцинации, расположенных как в поликлиниках, так и в парках.

"То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад, и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации. Они есть как в поликлиниках, так и в парках, на открытом воздухе. То есть возможностей для вакцинации огромное количество, и с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди", – отметил Евтухов.

Чиновник также добавил, что торговые сети не видят причин для невыполнения указа мэра Москвы о вакцинации 60% работников. По его словам, сейчас возобновлена поставка препаратов в медучреждения, с которыми у предприятий были заключены соглашения о вакцинации.

"Сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит", – заключил Евтухов.

Ранее ассоциация "Русбренд", в которую входит в том числе PepsiCo, Nestle и Unilever, направила столичной мэрии обращение, в котором попросила продлить срок обязательной вакцинации до 15 августа либо не применять санкции в отношении компаний, которые вовремя не привьют необходимое количество своих сотрудников.

Уточнялось, что предприятия не успевают привить 60% своих сотрудников до 15 июля. А, по некоторым данным, в ряде компаний число вакцинированных работников не превышает 17%.

В ассоциации ситуацию связали с большими очередями в результате введения обязательной вакцинации, из-за чего запись на прививку растянулась до августа, а количество доступных вакцин продолжает сокращаться.

