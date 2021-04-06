Госдума приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о медицине в образовательных организациях. Такое решение приняли в ходе заседания нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, организации, которые проводят образовательную деятельность, обязуются обеспечить оказание первой помощи ученикам во время их пребывания на занятиях.

Также закрепляется обязанность родителей сообщать в школу о состоянии здоровья ребенка, если по медицинским показаниям ему необходимы особые условия для учебы, отдыха и занятий физической культурой и спортом.

До занятий физкультурой будут допускать учеников с учетом состояния их здоровья, а также на основании результатов профилактических медицинских осмотров.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов в размере до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет за разглашение данных о сотрудниках силовых ведомств и их близких, полученных за счет служебного положения.

Это касается сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, а также их семей. Помимо штрафа и ограничения свободы за такое правонарушение предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов.