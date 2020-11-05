Депздрав опроверг информацию о платной госпитализации пациентов в медцентр в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В департаменте здравоохранения столицы опровергли информацию о платной госпитализации пациентов с COVID-19 в медицинский центр в Коммунарке. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что за лечение коронавируса в больнице в Коммунарке, а также за госпитализацию на скорой необходимо платить дополнительно.

"Данная информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи", – подчеркнули в ведомстве.

В Депздраве сообщили, что представленная в материале ситуация произошла в Московской области, а описываемый инцидент касается работы частной скорой помощи.

"Все случаи, когда коммерческие скорые или иные организации предлагают пациенту госпитализацию в Коммунарку за деньги, являются обманом", – предупредили в департаменте.

Также в ведомстве отметили, что в Коммунарке пациентов принимают только с экстренными показаниями, которые покрываются системой обязательного медицинского страхования.

"Напомним, что лечение от коронавирусной инфекции в московских больницах абсолютно бесплатно. Департамент здравоохранения просит доверять официальной информации и не распространять ложные сообщения", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее инфорацию о платной госпитализации в ГКБ № 40 опроверг главврач медицинского учреждения Денис Проценко. Он обратился к гражданам с просьбой сообщать о случаях, если кто-то предлагает за деньги устроить госпитализацию в медцентр в Коммунарке.