Импорт морфина в РФ увеличился вдвое с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первые восемь месяцев текущего года в Россию было поставлено порядка 300 килограммов морфина, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Отмечается, что в целом за указанный период импортеры ввезли в страну 22 тонны наркотических средств и психотропных препаратов, что примерно в 40 раз больше, чем годом ранее. Например, поставки наркотического анальгетика тримепередина, который в 2021 году в РФ не ввозился, достигли уже 155 килограммов. А импорт кетамина вырос на 4%.

В целом стоимость импорта подобных препаратов в России составила 175 миллионов рублей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Говоря о причинах такого роста, эксперты разделились во мнениях: одни уверены, что решающую роль здесь играет спецоперация на Украине, другие же предлагают оценить ситуацию через месяц – говорить о влиянии СВО на рынок лекарств можно будет в случае, если такая динамика станет еще более выраженной.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что в стране нет дефицита лекарств, в том числе импортных. В организации заверили, что ни один из препаратов не подпадает под санкции, а все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов.



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