41-летняя Алла Пугачева санавиацией доставлена в больницу Чебоксар

Фото: телеграм-канал "Минздрав Чувашии"

41-летняя Алла Пугачева с диагнозом "острый эндокардит" была доставлена санавиацией в больницу Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии.

Представители ведомства отметили, что в регионе вновь были возобновлены полеты санавиации. Первый вызов поступил из Алатыря, куда прибыл оснащенный медицинским модулем вертолет. В результате воздушное судно менее чем за час доставило женщину в Республиканский кардиологический диспансер.

Пациентку на протяжении месяца беспокоила одышка, слабость и высокая температура. Врачи провели обследование и выявили у нее поражение митрального клапана. Женщине сделали операцию, предотвратив таким образом развитие инсульта.

Сейчас жизни и здоровью 41-летней женщины ничего не угрожает. Ее выписали из больницы на этапе реабилитации.

Министерство отметило, что санавиация работает в Чувашии уже на протяжении 6 лет. За это время из Алатыря в Чебоксары было доставлено более 200 пациентов, многие из которых госпитализированы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли 32-летнюю женщину с миксомой (доброкачественная опухоль. – Прим. ред.). Ее доставили в медучреждение с жалобами на повышение температуры и боли в животе. Врачи выявили большое образование с жидкостью в левой части брюшной полости.

В результате женщине с помощью нескольких небольших проколов удалили опухоль. Операция длилась час и прошла успешно. На следующий день пациентка смогла сама передвигаться по палате, а спустя еще несколько дней была выписана из больницы.