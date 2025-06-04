Московские врачи спасли женщину с парахиатальной грыжей

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Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени И. В. Давыдовского спасли пациентку с парахиатальной грыжей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По информации ведомства, женщину перевели из другой больницы, где у нее заподозрили массивную деструкцию нижней доли левого легкого, из-за чего пациентке было тяжело дышать. При обследовании в ГКБ имени И. В. Давыдовского медики установили, что изменения левой половины груди были обусловлены наличием редкого варианта диафрагмальной грыжи – в отверстие в диафрагме попала большая часть желудка, которая перестала кровоснабжаться и погибла.

Во время операции хирурги переместили погибшую часть желудка из грудной полости в брюшную, после чего ее удалили, поскольку она уже не могла выполнять свою функцию. Затем врачи устранили грыжу. Процедуру выполнили лапароскопическим доступом через пять небольших отверстий на брюшной стенке, рассказал заведующий отделением торакальной хирургии больницы Илья Пашовкин.

Через три дня после вмешательства пациентка смогла нормально принимать пищу и перемещаться по отделению. Вскоре после выписки она смогла вернуться к привычному образу жизни.

Ранее московские медики смогли вернуть зрение 20-летней девушке, левый глаз которой стал хуже видеть после ринопластики. Проведенная диагностика выявила обширное кровоизлияние, фиброзный тяж и отек сетчатки.

Пациентке выполнили пункцию наружного слоя стекловидного тела – гиалоидопунктуру, позволившую быстро дренировать кровоизлияние. Спустя день после операции девушку выписали из больницы.