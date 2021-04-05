Эксперт перечислил правила безопасного общения с недавно переболевшими COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 перечислил правила безопасного общения с недавно переболевшими коронавирусом людьми.

Эксперт напомнил, что в России человек должен 14 дней соблюдать домашний режим, после того как он заболевает. То есть через две недели после первых симптомов пациент уже считается безопасным для окружающих, объясняет Скулачев.

"Нужно понимать, что при чувствительных тестах можно получить положительный результат на коронавирус. Однако это будут уже обломки вируса, которые не представляют опасности для других. Исключением в этой ситуации являются только люди с иммунодефицитом, организм которых не может справиться с инфекцией", – говорит он.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Если ваш знакомый позвонил и сказал, что у него положительный тест на коронавирус, отсчитайте от этого момента две недели. После них продолжайте спокойно с ним общаться. Он будет одним из самых безопасных людей, так как у него в этот момент сформирован свежий иммунитет от ковида.

Спокойно общаться с недавно перенесшим COVID-19 можно у себя в гостях, на улице или в кафе, отметил специалист. Вместе с тем Скулачев не рекомендует назначать встречи в квартире, где человек в течение 14 дней был на домашнем режиме, так как он мог заразить кого-то из своих домочадцев, объясняет эксперт.

"Они могут находиться в инкубационном периоде, когда признаки заболевания еще не проявились. А в этот момент вирус очень заразен. Кроме того, есть такое понятие, как фомиты. Это загрязненные инфекцией поверхности. Если в доме недостаточно тщательно сделана уборка, то, может быть, в квартире где-то сохранился вирус", – уточнил собеседник Москвы 24.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Для пущей уверенности я бы не рекомендовал в течение месяца приглашать в квартиру, где человек отсидел 14 дней, пожилых родственников. Люди старшего возраста особенно чувствительны к инфекции. Сам переболевший уже будет для них безопасен, а вот фомиты или домочадцы могут представлять угрозу заражения.

Если домочадцы были вакцинированы или переболели COVID-19 раньше, то после 14 дней перед приходом гостей в доме достаточно сделать качественную влажную уборку, продолжает Скулачев. Моющее средство легко справится с вирусом.

"Если вы знаете, что человек находился в одной квартире с тем, кто был на домашнем режиме, лучше временно избегать с ним встреч. Но если очень нужно, то поговорите на улице с безопасного расстояния в полтора метра", – советует Скулачев

Эксперт добавил, что от соблюдения всех "коронавирусных" рекомендаций в том числе зависит дальнейшая борьба с COVID-19 в стране. С учетом вакцинации при более ответственном поведении инфекция в скором времени может не найти себе новых переносчиков, резюмировал Скулачев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России резко увеличилось число граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Она призвала сделать прививку перед наступлением весенне-летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим детям.

