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Москва 24

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Общество

10:34

Гинцбург рассказал самый смешной миф про "Спутник V"

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Информация о том, что российские хакеры украли у компании AstraZeneca план создания вакцины против коронавируса, является самым смешным мифом, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он подчеркнул, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, пошутив, предложил отдать долг и с помощью компонента российской вакцины повысить эффективность препарата AstraZeneca.

Уточняется, что эффективность вакцины AstraZeneca в комбинации с одним из двух компонентов "Спутника V" повышается с 62,1 процента до более высокого показателя.

Ранее сообщалось, что Россия будет увеличивать поставки вакцины против коронавируса за рубеж по мере наращивания производства и иммунизации населения. В мире отмечается довольно высокий спрос на препарат "Спутник V".

Большинство производств "Спутника V" за рубежом выйдут на полную мощность в апреле

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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