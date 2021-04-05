Гинцбург рассказал самый смешной миф про "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Информация о том, что российские хакеры украли у компании AstraZeneca план создания вакцины против коронавируса, является самым смешным мифом, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", – цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Он подчеркнул, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, пошутив, предложил отдать долг и с помощью компонента российской вакцины повысить эффективность препарата AstraZeneca.
Уточняется, что эффективность вакцины AstraZeneca в комбинации с одним из двух компонентов "Спутника V" повышается с 62,1 процента до более высокого показателя.
Ранее сообщалось, что Россия будет увеличивать поставки вакцины против коронавируса за рубеж по мере наращивания производства и иммунизации населения. В мире отмечается довольно высокий спрос на препарат "Спутник V".
Большинство производств "Спутника V" за рубежом выйдут на полную мощность в апреле
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