Первая крупная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в 40 регионов РФ

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Более 40 субъектов РФ получат свыше 230 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На данный момент комплекты вакцины уже направлены по регионам России. В пресс-службе отметили, что это первая крупная поставка данного препарата.

Ранее в Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19. Дозировка поставок исходит от возможностей производственных мощностей. Там отметили, что главным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей в вакцине.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что со временем мы удовлетворим все эти потребности", – заявил представитель Кремля.

При этом он не исключил возможности обширных поставок отечественной вакцины за рубеж.