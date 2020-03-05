Подмосковные врачи удалили пациентке 15-сантиметровую кисту яичника

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Врачи Коломенской центральной районной больницы (ЦРБ) удалили женщине огромную перекрученную кисту яичника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве рассказали, что пациентка поступила в хирургическое отделение с острой болью в животе. При обследовании у нее обнаружили 15-сантиметровую перекрученную кисту яичника.

В пресс-службе добавили, что современное хирургическое вмешательство врачей Коломенской больницы позволило не допустить дальнейших осложнений и спасти жизнь пациентки.

В феврале врачи Сеченовского университета провели первое в мире удаление кисты с помощью робота. Робот удалил 10-сантиметровую кисту без дополнительных разрезов.

Директор клиники Петр Царьков отметил, что обычно удаление подобных кист требует создания широких разрезов, в результате которых впоследствии проводят удаление копчика или последних крестцовых позвонков. В связи с этим проведенная операция с помощью робота считается важным достижением в области хирургии.

