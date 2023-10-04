Отделочные работы в детско-взрослой поликлинике на Ленской улице близятся к завершению

Фото: Депстрой

В детско-взрослой поликлинике на Ленской улице в столичном районе Бабушкинском близятся к завершению отделочные работы. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время на объекте закончены фасадные, кровельные работы, прокладка наружных инженерных сетей, завершается отделка помещений, идет монтаж медицинского оборудования и мебели", – сообщил он.

Объект на 750 посещений в смену планируют открыть в декабре. После завершения ремонта там появятся зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, а также современное медицинское оборудование.

Самые часто посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, административные и другие – на верхних. Для юных пациентов на всех этажах создадут игровые зоны.

В медучреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, а также отделения неотложной медпомощи для детей. В зоне для взрослых установят цифровой маммограф, аппараты УЗИ, современное офтальмологическое оборудование, лор-комбайн и другие.

Для персонала в здании оборудуют комнаты отдыха. Рабочие кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортного приема пациентов.

Ранее стало известно, что по договорам долевого участия в Москве планируют построить 78 школ, детских садов и поликлиник. Объекты будут размещаться в пределах домов, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для проживающего рядом населения. К этому застройщиков обязывает правило, введенное в Москве в феврале 2021 года.



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