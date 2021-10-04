В Минпромторге РФ поддержали обязательную вакцинацию от COVID-19 работников промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в министерстве поддерживают предложение об обязательной вакцинации от коронавируса работников промышленности, сообщает ТАСС.

"Почему же я должен быть против? Другой вопрос – как это нормативно обусловить. Да, поддерживаю", – сказал глава ведомства.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в России нужно ввести обязательную вакцинацию студентов и сотрудников промышленных предприятий от коронавируса.

Также он предложил увеличить долю вакцинированных сотрудников организаций до 80% от общего количества работников.

В России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса. За весь период умер 210 801 человек, выздоровел 6 740 491.

