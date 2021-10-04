Мурашко заявил об отсутствии обращений по ввозу зарубежных вакцин в РФ

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что от клиник Московского международного медицинского кластера (МММК) не поступало обращений на ввоз в Россию зарубежных вакцин.

"Обращений по ввозу не поступало", – приводит его слова РИА Новости.

По словам министра, в стране находится достаточное количество бесплатных вакцин.

Ранее министерство здравоохранения РФ предложило разрешить ввоз незарегистрированных в стране вакцин и лекарств для клиник МММК.

В перспективе они смогут распространять в России зарубежные вакцины от коронавируса, а спрос на них может оказаться существенным, учитывая возможные дальнейшие сложности с признанием "Спутника V" за рубежом.

