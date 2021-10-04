Больше половины работников торговли в РФ вакцинировано от COVID-19 – Мантуров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 50% сотрудников торгового сектора в России привито от коронавирусной инфекции, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед".

По его словам, среди работников обрабатывающих секторов вакцинировано 45%, а в торговле – 55%. Об этом сообщает ТАСС.

Однако Мантуров уточнил, что в столице процент сделавших прививку от COVID-19 в торговле выше. Так, в сети "Магнит" он доходит до 80%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 40 миллионов привитых недостаточно для формирования коллективного иммунитета. По его словам, согласно данным ВОЗ, тяжелые случаи заболевания коронавирусом приходятся именно на непривитых людей.

