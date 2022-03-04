Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В России отмечается стабильная ситуация с лекарствами, в стране имеются значительные запасы препаратов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов", – сказал он.
Мурашко уточнил, что в части федеральных закупок заключены контракты на поставку 85% годового объема препаратов. Кроме того, многие из них заключены на 2–3 года, что обеспечит стабильность поставок. По словам министра, на складах дистрибьюторов сформированы большие запасы, а российские и зарубежные производители подтвердили свои намерения продолжать работу.
"Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", – пояснил Мурашко.
В пресс-службе Минздрава отметили, что в целях повышения стабильности в обеспечении медицинскими изделиями и лекарственными средствами будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет функционировать в санкционный период.
По словам Мурашко, она будет в постоянном режиме следить за ситуацией и принимать оперативные меры для обеспечения стабильности функционирования медицинской сети. Он подчеркнул, что в число этих мер войдет внесение поправок в нормативно-правовую базу.
Ранее заместитель главы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что на фармрынке наблюдаются отдельные сигналы о задержках в поставках ряда лекарств. Он уточнил, что сегодня у России есть контракты на закупку лекарств на 2–3 года. Кроме того, на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы. В России также есть полный ассортимент лекарств из перечня высокозатратных нозологий.
Минздрав РФ предупредил о достаточном запасе лекарств в РФ
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