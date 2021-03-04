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Общество

10:15

ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от коронавируса

медицина общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап доклинических испытаний вакцины против коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность)", – уточняется в сообщении.

Кроме того, эксперты ФМБА провели исследование, посвященное связыванию природных рецепторов и вируснейтрализующей активности антител.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объяснила, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса. Исследования показали, что чаще всего изменение штамма происходит у пациентов с низким уровнем иммунитета – в частности у онкобольных.

По данным на 1 марта 2021 года в России мутации COVID-19 обнаружили у 3,5 тысячи граждан. Большая их часть, по словам Скворцовой, является нейтральной и не оказывает влияния на течение болезни.

В ФМБА заявили, что больше трети переболевших коронавирусом не имеют антител

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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