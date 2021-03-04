ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап доклинических испытаний вакцины против коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность)", – уточняется в сообщении.
Кроме того, эксперты ФМБА провели исследование, посвященное связыванию природных рецепторов и вируснейтрализующей активности антител.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объяснила, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса. Исследования показали, что чаще всего изменение штамма происходит у пациентов с низким уровнем иммунитета – в частности у онкобольных.
По данным на 1 марта 2021 года в России мутации COVID-19 обнаружили у 3,5 тысячи граждан. Большая их часть, по словам Скворцовой, является нейтральной и не оказывает влияния на течение болезни.
В ФМБА заявили, что больше трети переболевших коронавирусом не имеют антител
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: