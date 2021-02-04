Врачи не подтвердили "сонную болезнь" у россиянки после отдыха в Африке

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Московские врачи не подтвердили "сонную болезнь" у жительницы Перми после отдыха в Африке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

"Пермские медработники и специалисты минздрава Пермского края держат связь с коллегами из Москвы. Диагноз у ребенка не подтвержден, она проходит все необходимые обследования. Согласно заключению врача из московской клиники, у ребенка паразитарная болезнь неуточненная. Диагноз "трипаносомоз" не установлен", – рассказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщили, что после отдыха на Занзибаре в ноябре прошлого года у жительницы Пермского края и ее дочери выявили трипаносомоз ("сонная болезнь"). В начале февраля девочка с мамой лежали в больнице, однако позднее они написали отказ от госпитализации и были отпущены домой.

Трипаносомоз широко распространен в странах Африки, его переносчиками обычно являются мухи цеце. Чаще всего на фоне болезни у пациента повышается температура, увеличиваются лимфатические железы и появляется сонливость.