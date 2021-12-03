Льготники получили на дом два миллиона упаковок лекарств с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года жители столицы получили два миллиона упаковок льготных лекарств на дом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития города уточнили, что в основном это препараты для лечения диабета и болезней системы кровообращения. Все дело в том, что горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска.

Адресную доставку препаратов проводят соцработники. В ином случае лекарства выдают родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В среднем льготные лекарства на дом ежемесячно получают свыше 200 тысяч москвичей.

Такая доставка позволяет максимально оградить пациентов от необходимости лишний раз подвергать себя риску заражения при посещении больницы.

Лекарства назначаются после медицинской консультации, на которой врач определяет индивидуальную схему лечения и дозировку. Бесплатно лекарства доступны для всех льготных категорий пациентов. Жителям с подтвержденными заболеваниями системы кровообращения лекарства выдаются бесплатно, и это не зависит от наличия льготного статуса.

Ранее сообщалось, что коммерческие аптеки Москвы могут присоединиться к пилотному проекту льготного лекарственного обеспечения пациентов по электронным рецептам. Стать частью проекта могут коммерческие аптеки, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а также имеющие возможность отпускать лекарственные препараты по рецептам за полную стоимость.

В настоящий момент в столице насчитывается около 700 тысяч жителей, бесплатно получающих льготные лекарства, назначенные врачами.

