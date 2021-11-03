В Омске студентов-медиков привлекут к борьбе с COVID-19 в больницах

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Власти Омской области привлекут студентов Омского государственного медицинского университета к работе в больницах для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал омский губернатор Александр Бурков. Согласно документу, студенты колледжа при университете и учащиеся ординатуры с 8 ноября будут задействованы в работе медучреждений Омской области по борьбе с коронавирусом.

При этом студентов не будут привлекать к работе непосредственно с больными с подтвержденным COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что в большинстве регионов РФ продолжает расти количество выявляемых случаев COVID-19. Он отметил, что по всей стране развернули 299 000 коек для больных коронавирусом. При этом большинство мест уже занято.

