Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:44

В Омске студентов-медиков привлекут к борьбе с COVID-19 в больницах

медицина общество регионы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Власти Омской области привлекут студентов Омского государственного медицинского университета к работе в больницах для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал омский губернатор Александр Бурков. Согласно документу, студенты колледжа при университете и учащиеся ординатуры с 8 ноября будут задействованы в работе медучреждений Омской области по борьбе с коронавирусом.

При этом студентов не будут привлекать к работе непосредственно с больными с подтвержденным COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что в большинстве регионов РФ продолжает расти количество выявляемых случаев COVID-19. Он отметил, что по всей стране развернули 299 000 коек для больных коронавирусом. При этом большинство мест уже занято.

Студентов российских медицинских вузов отправят на помощь врачам поликлиник

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать