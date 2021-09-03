Названо число пациентов с коронавирусом в реанимациях России

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В реанимационных отделениях России сейчас находятся более пяти тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в пятницу, 3 сентября.

"На реанимационных койках сейчас находятся чуть более 5 тысяч человек", – приводит его слова ТАСС.

Для того, чтобы предупредить болезнь, первый замглавы Минздрава призвал россиян сделать выбор в пользу вакцинации.

Всего в России развернуто около 220 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и подозрением на него, добавил Фисенко. Он отметил, что на пике пандемии в прошлом году было развернуто 280 тысяч таких коек.

"Доля свободного коечного фонда – порядка 25%", – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что летальность от коронавируса среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше, чем у привитых. Врач отметил, что вакцинированные пациенты тоже попадают в реанимацию, однако не с поражением легких, а по причинам, связанным с возрастом.