Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ерундой информацию о том, что людей чипируют с помощью вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то – просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний", – сказал Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что одной из ключевых задач в настоящее время является прохождение вакцинации, которая поможет сберечь жизнь.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что россиянам нужно забыть домыслы про чипирование, защитить от коронавируса и справиться с ним позволят только вакцинация и ношение масок.

