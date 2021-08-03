Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ерундой информацию о том, что людей чипируют с помощью вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
"Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то – просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний", – сказал Мурашко.
Глава Минздрава подчеркнул, что одной из ключевых задач в настоящее время является прохождение вакцинации, которая поможет сберечь жизнь.
Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что россиянам нужно забыть домыслы про чипирование, защитить от коронавируса и справиться с ним позволят только вакцинация и ношение масок.
Жительница столицы рассказала об опыте ревакцинации от COVID-19
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