В Подмосковье радикально снизили число коек для пациентов с COVID

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье радикально снизили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что резерв остался.

"Мы, я бы сказал, радикально снизили количество коек, которые были. Мы их аккуратно сворачиваем... Резерв остался", – сказал Воробьев в эфире телеканала Россия 1.

По словам губернатора, в Подмосковье на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали около 350 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что восемь больниц Подмосковья, перепрофилированных во временные инфекционные центры, вернулись к прежнему режиму работы. В госпиталях "Патриот" и "Мой молл" также частично сокращаются койки. Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, сотрудники проходят медицинское обследование.