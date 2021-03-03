В Подмосковье радикально снизили число коек для пациентов с COVID

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье радикально снизили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что резерв остался.
"Мы, я бы сказал, радикально снизили количество коек, которые были. Мы их аккуратно сворачиваем... Резерв остался", – сказал Воробьев в эфире телеканала Россия 1.
По словам губернатора, в Подмосковье на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали около 350 тысяч жителей.
Ранее стало известно, что восемь больниц Подмосковья, перепрофилированных во временные инфекционные центры, вернулись к прежнему режиму работы. В госпиталях "Патриот" и "Мой молл" также частично сокращаются койки. Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, сотрудники проходят медицинское обследование.
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