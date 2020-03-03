В Росздравнадзоре оценили идею "маркировать" больницы и поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член Общественного совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин рассказал, что пилотные проекты по оценке медицинских учреждений начались еще в 2012 году. Тогда в Минздраве впервые задумались о присвоении больницам и поликлиникам знаков соответствия по трем уровням по аналогии со "звездами" в гостиничном бизнесе.
Цикорин сказал, что изначально были созданы комиссии из состава общественных объединений и специалистов, которые занимались инспектированием больниц и поликлиник. Оценка складывалась из доступности, удовлетворенности пациентов, насколько удобно то или иное учреждение: наличие пандусов, лифтов, сайта, на котором есть вся необходимая информация. Также комиссии проводили анкетирование пациентов, которое состояло из 40 вопросов. Эксперт отметил, что подобные анкеты можно заполнить в любой поликлинике и сейчас.
Как рассказал Цикорин, единственный момент, который не учитывали в оценке, – это профессионализм оказания медицинской помощи. Эксперт высказал надежду, что данный аспект войдет в свод из 22 критериев Минздрава.
"Хотелось бы, чтобы в эти критерии входила оценка профессионализма оказания медицинской помощи. Чтобы учреждения понимали, что надо проводить обучение, работать над своим персоналом. Не хотелось бы, чтоб это было только рейтингом доступности", – заявил Цикорин.
Он отметил, что вопрос финансирования также остается открытым.
"Будет ли привязано финансирование к данному рейтингу – это вопрос к Минздраву", – считает эксперт.
По мнению Цикорина, нововведение коснется в первую очередь тех больниц, которые работают по полису ОМС. Он не исключил возможности в дальнейшем присваивать рейтинг и частным клиникам, которые работают по лицензиям Минздрава. Это может привести к улучшению качества оказания медицинской помощи, считает эксперт.
Раннее Минздрав предложил присваивать рейтинговые знаки медучреждениям. По задумке ведомства, пациент сможет заранее узнать, насколько та или иная больница ему подходит.
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