Москвичей приглашают в поликлиники на лекции о здоровом образе жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Москвичей приглашают в поликлиники, где со 2 по 6 марта пройдут лекции о профилактике и лечении различных заболеваний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут посетить занятия, на которых врачи расскажут об особенностях смешанного и грудного вскармливания, избавлении от вредных привычек и снижении риска развития онкологических заболеваний.

Также можно будет узнать о лечении и профилактики бронхиальной астмы. С полным списком лекций и местом их проведения можно ознакомиться на mos.ru.

Ранее сообщалось о том, что некоммерческие организации проведут бесплатные занятия для москвичей. В частности, их ждут лекции о здоровье, социальных проблемах и курсы иностранных языков.