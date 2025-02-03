Врачи в Подмосковье спасли мужчину, упавшего с крыши во время очистки снега

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Врачи Истринской больницы спасли 65-летнего мужчину, который чистил крышу своего дома от снега и упал с высоты более пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава на сайте.

По данным ведомства, пациент поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. После обследований медики выявили у него черепно-мозговую травму, перелом шести ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха.

Заместитель главврача по хирургии Сергей Поликарпов рассказал, что у мужчины развивалась острая дыхательная недостаточность. Во время операции его подключили к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и положение ребер.

Хирургическое вмешательство шло около часа и завершилось успешно. В данный момент мужчина выписан домой.

Ранее подмосковные врачи спасли 17-летнюю девушку, сломавшую позвоночник в батутном центре. Несовершеннолетняя неудачно приземлилась на шею, после чего ее госпитализировали. В больнице ей диагностировали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц.

Операция длилась два часа и прошла успешно, девушку выписали домой.