Врачи из Подмосковья удалили у девочки застрявший в бронхах свисток от игрушки

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Хирургам из Красногорской городской больницы № 1 удалось удалить у четырехлетней девочки застрявший в бронхах свисток от игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в больницу с затрудненным дыханием. Во время диагностики у нее обнаружили инородное тело в трахеобронхиальном дереве.

"Под эндотрахеальным наркозом было решено провести видеобронхоскопию ультратонким эндоскопом. Был выявлен свисток от игрушки продолговатой формы, состоящий из трех частей. Его удалось поэтапно извлечь", – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Александр Вербовский.

Уточняется, что во время операции специалисты не выполнили ни одного разреза. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее хирурги городской клинической больницы № 9 имени Сперанского спасли младенца, у которого в глотке застряла пустышка.