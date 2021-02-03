Московские врачи спасли младенца с застрявшей в глотке пустышкой

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Младенца, у которого в глотке застряла пустышка, спасли хирурги городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

11-месячный ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Соска перекрывала носоглотку, часть гортанной глотки и почти полностью ротоглотку.

"Ребенка рвало и он задыхался. Началась аспирационная пневмония, когда рвотные массы попали в дыхательные пути", – рассказал детский хирург Дмитрий Еремин.

Медики оперативно удалили инородный предмет через рот под общим обезболиванием. Малышу была назначена антибактериальная, ингаляционная терапия. После лечения его выписали домой в хорошем состоянии.

Ранее в Московской области врачи спасли новорожденного ребенка, у которого из отверстия в животе выпали кишечник и другие внутренние органы.