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Общество

20:21

В Подмосковье врачи спасли младенца с выпадением внутренних органов

медицина общество

Фото: depositphotos/DenisSmile

В Московской области врачи спасли новорожденного ребенка, у которого из отверстия в животе выпали кишечник и другие внутренние органы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

"Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли новорожденного с гастрошизисом. Это тяжелая врожденная патология, которая встречается у одного из 10 тысяч новорожденных", – уточнили в ведомстве.

Как заявила главврач медучреждения Татьяна Мельник, через отверстие в животе у ребенка выпали желудок, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка, а также маточные трубы. Операция потребовалась спустя 3,5 часа после рождения ребенка.

На данный момент мать и младенец чувствуют себя хорошо. В региональном Минздраве отметили, что за 2020 год удалось успешно прооперировать пятерых малышей с гастрошизисом.

Ранее в январе стало известно об успешной операции медиков из Нижнего Новгорода, которые смогли спасти беременную женщину с ожогами 42% тела. Рождение ребенка организовали при помощи кесарева сечения.

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