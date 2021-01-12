Иркутские медики спасли беременную пациентку с COVID-19 и полным поражением легких

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В иркутском городском перинатальном центре врачам удалось спасти пациентку с COVID-19 и стопроцентным поражением легких. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 Галина Шкандрий, женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. Кроме того, врачи диагностировали стопроцентное поражение легких.
"При обследовании выяснилось, что у нее поражено почти 100% легких. Из-за этого страдала не только она, но и ребенок, который не получал достаточно кислорода. Чтобы спасти мать и малыша, мы приняли решение делать кесарево сечение", – рассказала Шкандрий.
По ее словам, у пациентки родилась здоровая девочка, а вот ее пришлось перевести в реанимацию. Женщина провела два месяца на ИВЛ.
Шкандрий сообщила, что пациентке удалось выздороветь. Она также отметила, что врачи продолжат контролировать состояние женщины, ей требуется длительный курс реабилитации.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко ранее сообщила, что пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на рост рождаемости в России, но многие семьи лишь отложили планы родить ребенка, не отказавшись от них. По ее словам, такие отложенные планы могут негативно сказаться на показателе рождаемости.
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