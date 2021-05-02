Центр Чумакова произведет 7,5 миллиона доз "КовиВака" до конца года

Фото: ФНЦИ им.М.П. Чумакова/ТАСС

До конца текущего года центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует выпустить минимум 7,5 миллионов доз своей вакцины "КовиВак". Об этом рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы ждем модернизации, которую мы, собственно, уже запустили. Второй подход – это создание дополнительных производственных площадок на нашей же территории", – сказал он.

Ранее центр имени Чумакова подал документы в Минздрав для разрешения применять вакцину против коронавируса "КовиВак" людям старше 60 лет.

Там также рассказывали, что планируют в мае провести третью стадию клинических испытаний своей вакцины.

В испытаниях примут участие свыше 32 тысяч человек. Данная фаза будет проводиться в отношении групп риска.

До этого говорилось, что добровольцам с онкологическими заболеваниями разрешили принимать участие в клинических исследованиях вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".