Жительнице Канады имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения

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В Канаде 74-летней пациентке имплантировали в глаз зуб, чтобы восстановить зрение, сообщает телеканал CTV News.

Уникальная операция позволяет вернуть зрение людям с серьезными глазными заболеваниями. В некоторых странах она уже проводилась, однако для Канады это был первый случай.

В ходе операции врачи прикрепляют зуб к передней части глазного яблока. По словам медиков, зуб в данном случае выступает в качестве импланта.

"Тело не любит, когда к передней части глаза прикрепляют синтетический материал. Это похоже на попытку посадить цветок в пустыне, тогда как зуб – это как посадка кактуса", – объяснил проводивший операцию хирург Грег Молони.

Врач отметил, что операция прошла успешно. По его словам, пациентка постепенно восстанавливается.

Ранее в Китае врачи нашли пять контактных линз в глазу пациентки. По данным СМИ, женщина обратилась за медицинской помощью, чтобы вылечить атрофию жировой ткани на одной из сторон лица, которая привела к асимметрии.

В ходе операции медики нашли за глазным яблоком пять контактных линз. Выяснилось, что женщина носила линзы уже несколько лет и в последние месяцы заметила пропажу нескольких штук. Она думала, что линзы просто выпали, а не оставались внутри.