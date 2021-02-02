Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:35

ФМБА планирует в июле начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает приступить к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 в июле. Об этом рассказала первый заместитель руководителя организации Татьяна Яковлева на пленарном заседании Научного совета "Вакцины и общество" в эфире телеканала "Доктор".

По ее словам, в настоящее время препарат проходит доклинические испытания.

"Я думаю, что в скором времени мы перейдем, где-то с июля, на клинические исследования", – сказала Яковлева.

Она выразила мнение, что вакцина ФМБА появится к концу года. По ее словам, это будет зависеть от клинических исследований, от количества людей и от эффекта.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что агентство рассчитывает в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины. Специалист в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявила о разработке рекомбинантной вакцины. Этот препарат должен работать на уровне клеточного иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях "ЭпиВакКороны" на пожилых людях

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать