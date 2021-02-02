ФМБА планирует в июле начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает приступить к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 в июле. Об этом рассказала первый заместитель руководителя организации Татьяна Яковлева на пленарном заседании Научного совета "Вакцины и общество" в эфире телеканала "Доктор".

По ее словам, в настоящее время препарат проходит доклинические испытания.

"Я думаю, что в скором времени мы перейдем, где-то с июля, на клинические исследования", – сказала Яковлева.

Она выразила мнение, что вакцина ФМБА появится к концу года. По ее словам, это будет зависеть от клинических исследований, от количества людей и от эффекта.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что агентство рассчитывает в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины. Специалист в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявила о разработке рекомбинантной вакцины. Этот препарат должен работать на уровне клеточного иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.

