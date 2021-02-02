Будущей зимой прогнозируется серьезная вспышка гриппозной инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты прогнозируют серьезную вспышку гриппозной инфекции будущей зимой, сообщает газета "Известия".
По их мнению, это может быть связано с тем, что из-за ограничений по сдерживанию коронавируса пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.
Заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев отметил, что в этом году наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом, так как на его распространение так же, как и на COVID-19, влияет ношение масок, соцдистанция и самоизоляция.
"После ослабления мер по предотвращению новой коронавирусной инфекции естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы. Можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом", – считает он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
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