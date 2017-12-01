Каждый год в Москве на ВИЧ проверяются 4,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодно в столице на ВИЧ проверяются 4,5 миллиона человек, передает корреспондент портала Москва 24 слова главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса.

По его словам, это один из самых высоких показателей в мире. Такой уровень скрининга позволяет выявить болезнь в течение первых двух лет и своевременно оказать необходимую медицинскую помощь.

В Москве с 27 ноября по 3 декабря проходит неделя тестирования на ВИЧ в рамках Дня борьбы со СПИДом, который отмечают в мире 1 декабря. Тестирование доступно у входа в главный корпус РУДН, в клинико-диагностическом центре медицинского института РУДН и на ВДНХ.