Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом здания в центре Москвы подсветят алым светом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Алую подсветку включат на фасадах 17 зданий в центре столицы ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента ЖКХ, архитектурно-художественная подсветка с преобладанием алых оттенков будет включена на фасадах 17 зданий по улицам Тверская, Большая Дмитровка, Новый Арбат и на проспекте Мира.

Также видеоряд о противодействии ВИЧ-инфекции с изображением символа акции − красной ленты на белом фоне − москвичи смогут увидеть в вечернее время на медиафасадах "домов-книжек" на улице Новый Арбат.

Ранее сообщалось, что с 27 ноября по 3 декабря в столице пройдет неделя тестирования на ВИЧ.

Акцию организует городской департамент здравоохранения. Тестирование доступно в том числе у входа в главный корпус РУДН, в клинико-диагностическом центре Медицинского института РУДН и на ВДНХ. Лекции по диагностике и профилактике ВИЧ проведут в школах, вузах и центрах госуслуг "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.