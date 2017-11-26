Тест на ВИЧ можно будет пройти в Москве с 27 ноября

26 ноября, 13:55
Неделя тестирования на ВИЧ пройдет в столице с 27 ноября по 3 декабря. Это и другие мероприятия приурочены ко Дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря по всему миру.
Акцию организует городской департамент здравоохранения. Тестирование доступно в том числе у входа в главный корпус РУДН, в клинико-диагностическом центре Медицинского института РУДН и на ВДНХ. Лекции по диагностике и профилактике ВИЧ проведут в школах, вузах и центрах госуслуг "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
5 декабря в фойе МГУ начнет работу интерактивная выставка с фотозоной "Я против наркотиков" и пьедесталом "Белой книги" для записи предложений о здоровом образе жизни и профилактике болезней. Здесь же можно будет пройти генетические тесты для диагностики факторов риска расстройств поведения и тесты на определение уровня концентрации оксида углерода в выдыхаемом воздухе.
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