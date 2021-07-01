В Депздраве назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ситуация достаточно напряженная. Период, когда станет полегче, прежде всего зависит от того, как быстро москвичи привьются", – подчеркнул Хрипун.
Ранее глава Депздрава рассказал, что здравоохранение Москвы работает напряженно, но эффективно. По его словам, столицу было невозможно подготовить к пандемии коронавируса за несколько месяцев – власти в течение последних 10 лет занимались модернизацией медицинской инфраструктуры.
Также Хрипун отметил, что пандемия дала Москве стимул для дальнейшей модернизации системы оказания инфекционной помощи и создания новой инфраструктуры в этой сфере.
До этого Хрипун заявил, что людям с онкологическими заболеваниями и аллергикам также следует пройти вакцинацию от коронавируса. Он призвал не слушать непрофессиональные и некомпетентные разговоры о том, что аллергики не могут вакцинироваться.
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