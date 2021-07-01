В Депздраве рассказали, что здравоохранение Москвы работает напряженно, но эффективно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московская городская система здравоохранения в текущих условиях пандемии работает напряженно, но при этом показывает высокую эффективность, заявил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун. Об этом сообщает РИА Новости.
"Система работает очень напряженно и очень эффективно, и объем медицинской помощи огромный", – сказал он в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.
По словам Хрипуна, Москву было невозможно подготовить к пандемии коронавируса за несколько месяцев – столичные власти в течение последних 10 лет занимались модернизацией медицинской инфраструктуры. К моменту распространения коронавируса весной 2020 года в Москве имелось порядка 28 тысяч реанимационных коек на 100 тысяч горожан, а гибкая система оказания медпомощи позволила провести перепрофилирование коек под пандемию.
Также глава Депздрава отметил, что пандемия дала Москве стимул для дальнейшей модернизации системы оказания инфекционной помощи и создания новой инфраструктуры в этой сфере.
Ранее Хрипун заявил, что людям с онкологическими заболеваниями и аллергикам также следует пройти вакцинацию от коронавируса. Он призвал не слушать непрофессиональные и некомпетентные разговоры о том, что аллергики не могут вакцинироваться. Глава департамента отметил, что в Москве созданы все условия для того, чтобы вакцинироваться могли все желающие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: