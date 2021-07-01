В Депздраве рассказали, что здравоохранение Москвы работает напряженно, но эффективно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская городская система здравоохранения в текущих условиях пандемии работает напряженно, но при этом показывает высокую эффективность, заявил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун. Об этом сообщает РИА Новости.

"Система работает очень напряженно и очень эффективно, и объем медицинской помощи огромный", – сказал он в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

По словам Хрипуна, Москву было невозможно подготовить к пандемии коронавируса за несколько месяцев – столичные власти в течение последних 10 лет занимались модернизацией медицинской инфраструктуры. К моменту распространения коронавируса весной 2020 года в Москве имелось порядка 28 тысяч реанимационных коек на 100 тысяч горожан, а гибкая система оказания медпомощи позволила провести перепрофилирование коек под пандемию.

Также глава Депздрава отметил, что пандемия дала Москве стимул для дальнейшей модернизации системы оказания инфекционной помощи и создания новой инфраструктуры в этой сфере.

Ранее Хрипун заявил, что людям с онкологическими заболеваниями и аллергикам также следует пройти вакцинацию от коронавируса. Он призвал не слушать непрофессиональные и некомпетентные разговоры о том, что аллергики не могут вакцинироваться. Глава департамента отметил, что в Москве созданы все условия для того, чтобы вакцинироваться могли все желающие.