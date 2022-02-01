Московский сервис поможет в исследовании маммограмм врачам из других регионов – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис автоматического анализа рентгенологических исследований Hub Telemed теперь может проводить оценку результатов маммографии, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что эта платформа уже год предоставляет доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые успешно применяются в учреждениях столицы.

"Проект постоянно совершенствуется и расширяется. Теперь на платформе есть возможность обрабатывать и результаты маммографии. Это очень важный шаг, поскольку он позволит повысить качество диагностики и ускорить получение результатов в сложных случаях, в том числе и при выявлении ранних признаков рака груди. Важно, что с помощью сервиса российские врачи также могут проконсультироваться с лучшими московскими экспертами в сложных случаях", – рассказала Ракова.

Доступ к платформе предоставляется только медработникам – специалистам лучевой диагностики и представителям клинических специализаций (терапевтам и пульмонологам).

Сервис появился в прошлом году. Им воспользовались уже несколько сотен врачей со всей России. С его помощью можно обрабатывать снимки с использованием искусственного интеллекта. Сервис позволяет заметно ускорить описание снимков и улучшить качество исследований.

Сервис автоматического анализа рентгенологических исследований работает на базе Единой цифровой платформы здравоохранения. После регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. Анализ данных займет 1–2 минуты, максимум – 15 минут.

Инструменты работают в формате подсказок для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. В случае сложных кейсов медики смогут запросить дистанционную консультацию московских экспертов. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка.

Чтобы подключиться к ИИ-консультанту для врачей, надо отправить заявку по адресу help@npcmr.ru, указав свою должность, фамилию, имя, отчество и название организации. После верификации на адрес, с которого был направлен запрос, поступит подтверждение.