Писатель-сатирик Михаил Задорнов презентует книгу о Рюрике

25 сентября в книжном магазине "Библио-Глобус" пройдет встреча с писателем-сатириком Михаилом Задорновым.

В рамках встречи Задорнов представит свою новую книгу "Князь Рюрик. Откуда пошла земля русская", которая посвящена вопросам происхождения князя Рюрика и российской государственности.

"Спор норманнистов и антинорманнистов не затихает уже почти три столетия. В нем участвовали такие ученые, как М. Ломоносов, Д. Иловайский, С. Гедеонов и А. Гильфердинг. В ХХ веке к спору подключились С. Лесной, А. Кузьмин и Л. Грот. Книга Михаила Задорнова — это новый удар по норманнской теории", - сообщает пресс-служба магазина.

Встреча пройдет в 17.00 на Мясницкой, 6, в зале презентаций на -1 уровне магазина.