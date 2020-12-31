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Культура

07:29

Определился победитель девятого сезона шоу "Голос"

культура

Фото: vk.com/yana_mg

Победителем девятого сезона шоу "Голос" стала Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. Финал проекта транслировался в эфире Первого канала.

18-летней девушке отдали предпочтение 51,1 процента телезрителей. В итоговом голосовании ее соперником был Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина.

Также в финале принимали участие Василий Пасечник, которого обучал рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), и Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова.

Лучшим наставником сезона признали Басту, набравшего 31 процент голосов зрителей. Второе место занял Шнуров (28), затем – Гагарина (23) и Сюткин (18).

Французская певица Валентина ранее одержала победу на "Детском Евровидении-2020". Россиянка София Феськова заняла 10-е место, набрав 88 баллов.

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