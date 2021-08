Нейробиологи назвали десятку самых счастливых песен в истории

Фото: depositphotos/zakalinka

Доктор Йакоб Йолий из нидерландского университета Гронингена определил десять песен, которые сильнее всего вызывают ощущение счастья. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ученый провел опрос, попросив его участников назвать их любимые песни, после чего провел их тщательный анализ. Выяснилось, что песни, которые попали в список любимых, чаще имели мажорную тональность, повышенную скорость (140–150 ударов в минуту) и простой текст – либо бессодержательный, либо повествующий о счастливых событиях.

В десятку наиболее счастливых музыкальных композиций вошли Don't stop me now (Queen), Dancing Queen (ABBA), Good Vibrations (The Beach Boys), Uptown Girl (Billie Joel), Eye of the Tiger (Survivor), I'm a Believer (The Monkees), Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper), Livin' on a Prayer (Jon Bon Jovi), I Will Survive (Gloria Gaynor) и Walking on Sunshine (Katrina & The Waves).

Йолий отметил, что музыкальный вкус является исключительно субъективной вещью, поэтому данная выборка случайна. Исследователь подчеркнул, что создание универсальной формулы идеальной песни невозможно.

Ранее сообщалось, что легендарный шведский квартет АВВА 3 сентября организует шоу АВВА Voyage, на котором презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Шоу состоится в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления станут голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.