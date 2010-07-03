Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона. Об этом сообщает ИА "НСН".
"У меня нет вопросов к мэру Анапы. Руководитель тоже имеет право накладывать вето, это же бюджетные деньги", − заявил продюсер. "Если честно, когда речь идет о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам", − подчеркнул он.
Пригожин предложил обратить внимание на опыт Белоруссии в организации массовых развлекательных мероприятий. "Они объявляют некий тендер, выбирают с жителями, кого они хотят видеть. Жители голосуют, и тогда для них делается на стадионе концерт с условной продажей билетов. Город это финансирует, а потом возмещает расходы с продажи билетов", − рассказал продюсер.
Он также выразил удивление тем, что в тендере вообще оказалась именно Волочкова, ведь в стране достаточно талантов. "Если звать артистов, они должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества. Почему именно Волочкова в тендере? Кто ее заявил?" − задался вопросом Пригожин. "В конце концов, героев сегодня много среди молодежи в том числе", − отметил он.
Ранее сообщалось, что мэр Анапы поручил отменить электронные торги, направленные на закупку выступления Волочковой. По словам Полякова, бюджетные средства можно потратить с большей пользой. Выступление известной балерины было запланировано на 8 июня.
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