Актриса Тенякова не примет участия в спектакле МХТ "Говорит Москва" из-за болезни

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка России Наталья Тенякова, известная по картине "Любовь и голуби", не примет участия в спектакле "Говорит Москва" Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова 16 февраля и 5 марта из-за болезни. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее в МХТ заявили об отмене спектакля "Говорит Москва" в указанные даты. В учреждении также добавили, что приобретенные билеты можно вернуть в срок по 20 февраля и 9 марта соответственно.

"Спектакль отменили, потому что сейчас я не совсем здорова. Попала в больницу, но я уже из нее вышла. Я все-таки пожилой человек, это совершенно нормально. Сейчас я дома, буду лечиться", – рассказала актриса, не уточнив при этом причину госпитализации.

В прошлом году Теняковой стало плохо перед спектаклем "9 ряд. 10, 11 место". Тогда ей вызвали бригаду скорой помощи. Актриса сообщила, что приехавшие медики сделали ей укол, после чего она отыграла спектакль. По ее словам, причиной резкого ухудшения здоровья стали сильные магнитные бури.