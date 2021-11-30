Александр Серов поблагодарил поклонников за поддержку во время болезни

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Александр Серов поблагодарил поклонников, а также композитора Игоря Крутого за поддержку во время болезни коронавирусом. Об этом он написал на свой странице в Instagram.

"Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!" – написал Серов.

Серова 19 ноября выписали из больницы, куда он был доставлен в начале октября с 75% поражением легких.

До этого он уже проходил лечение, однако его состояние ухудшилось, потребовав более серьезной медицинской помощи.

