Космонавт Анна Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма "Вызов"

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Космонавт Анна Кикина сообщила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов". Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, она бы с удовольствием приняла участие в съемках фильма, если эта целевая задача будет сопрягаться с ее профессиональной деятельностью и не будет мешать основной работе.

Ранее сообщалось, что фильм "Вызов" стал первым кинопроектом в РФ, который собрал свыше двух миллиардов рублей вне новогоднего проката.

До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст допустил, что фильм "Вызов" может получить вторую часть. По его словам, ее могут снять уже на Луне, а главную роль в продолжении вновь сможет получить актриса Юлия Пересильд.

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