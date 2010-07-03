В Петербурге выставили на продажу квартиру Пушкина

Фото: "Яндекс.Панорама"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой почти два года жил поэт Александр Пушкин. Объявление появились на сайте одного из агентств недвижимости.

Речь идет о трехкомнатной квартире в доме № 32 на набережной Кутузова. Площадь помещения составляет не менее 100 квадратных метров. Квартира расположена на втором этаже, имеет три жилые комнаты, два санузла и два парковочных места. Потолки имеют высоту четыре с половиной метра. Имеется вид на панораму исторической части города. Стоимость объекта недвижимости – 55 миллионов рублей.

По словам риелторов, эта квартира, где жил поэт, – одна из последних сохранившихся в частных руках. Утверждается, что Пушкин жил там с 1834 по 1836 год. В это время он закончил работу над "Пиковой дамой" и "Капитанской дочкой", начал свою издательскую деятельность. В этой квартире поэт принимал Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и В. Ф. Одоевского.

Ранее сообщалось, что аэропорту Шереметьево официально присвоили имя Александра Сергеевича Пушкина. В терминале Е теперь стоит скульптура великого поэта. Над скульптурой Пушкина работал народный художник России Александр Бурганов. На медиаэкранах, посадочных талонах и в пассажирских зонах отдыха теперь полное название аэропорта.

