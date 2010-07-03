Почти 700 Пушкиных зарегистрированы на портале мэра

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 700 однофамильцев Александра Сергеевича Пушкина зарегистрировано на портале мэра и правительства Москвы. Из них его полными тезками являются 42 человека. Данные предоставил департамент информационных технологий.

"Ко дню рождения поэта департамент информационных технологий решил подсчитать, сколько Пушкиных зарегистрировано на mos.ru. Выяснилось, что личные кабинеты на городском портале завели 697 жителей Москвы с фамилией Пушкин, а с фамилией, именем и отчеством Александр Сергеевич Пушкин – 42 человека", – заявила пресс-служба ведомства.

На портале зарегистрировано 124 Александра Пушкина.

В декабре 2018 года на портале появился удобный интерфейс и дополнительные функции. Сейчас на нем представлены более 330 услуг и сервисов.