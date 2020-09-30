Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Приобрести билеты на мероприятия Москонцерта, которые должны проходить с 1 по 31 октября, стало временно невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия – как концерты, так и спектакли", – приводит ТАСС текст сообщения.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Градоначальник также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. Рекомендации по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября.
Также мэр столицы напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Надо проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.
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