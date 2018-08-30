Лечащий врач Кобзона прокомментировал сообщение о смерти артиста

Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Причиной смерти Иосифа Кобзона стало онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Об этом рассказал бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов.

Давыдов сообщил, что у артиста была четвертая стадия рака, сообщает РИА Новости. Кобзону делали операцию в Германии, после чего он приехал лечиться в Россию. Многие годы он проходил химиотерапию. По словам врача, болезнь отступала, что позволяло певцу ездить на гастроли.

Давыдов подчеркнул, что Кобзон был великим человеком, великим мужчиной, великим другом и великим гражданином. "Все можно говорить только со словом "великий". На самом деле это колоссальная трагедия для всех нас. Мне кажется, что он даже умер стоя, постоянно находясь на сцене, постоянно неся людям свет, радость, жизнь, искусство. Это, конечно, потеря невосполнимая", — цитирует его RT.

По словам Давыдова, артист относился к своей болезни как мужчина, держался мужественно и никогда ни на что не жаловался.

Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Два дня назад он впал в кому, из которой так и не вышел.

Прощание пройдет 2 сентября. Артиста похоронят на Востряковском кладбище рядом с матерью.